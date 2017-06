Législatives : la COS/M23 et son Président Abdourahmane SOW ne sont engagés dans aucune coalition ou liste électorale

La Commission Orientations et Stratégies via un communiqué officiel a tenu préciser que la COS/M23 de même que sa personne morale, à savoir son Président Monsieur Abdourahmane SOW, ne sont engagés dans aucune coalition ou liste électorale en vue de ces élections législatives du 30 juillet 2017.



Se prononçant portant sur les positions et les perspectives de la COS/M23 en vue des joutes électorales du 30 juillet 2017, et le débat suscité par le nombre de liste en compétition aux législatives prochaines, la la COS/M23 informe de vive voix toute l’opinion, « de sa non implication directe ou indirecte par voie de conquête de suffrages, aux élections législatives de juillet prochain. Autrement dit, la COS/M23 de même que sa personne morale, à savoir son Président Monsieur Abdourahmane SOW, ne sont engagés dans aucune coalition ou liste électorale en vue de ces élections législatives du 30 juillet 2017. »



Par conséquent, la COS/M23 entend se démarquer clairement des différents groupes en compétition électorale, tout en se réservant «le droit d’exercer sa souveraineté, de promouvoir sa vision et ses principes et vertus dans ses plus intimes convictions. »



« Dans une démarche toujours guidée par le souci d’offrir les meilleurs paradigmes et modèles possibles aux Sénégalais, la COS/M23 s’engage à être une actrice de premier plan mais, en dehors des groupes en compétition, parce non engagée dans aucune coalition ou liste. »



La COS/M23 préconise aussi pour la bonne marche démocratique de notre pays la mise en œuvre de « projets innovants, des prises de positions, la promotion de programmes et d’acteurs à la hauteur des prétentions et des attentes du peuple sénégalais ».



