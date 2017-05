Législatives : le Rassemblement pour le Peuple répond favorablement à l’appel de Macky Sall pour une liste unique commune

Le Rassemblement pour le Peuple (RP) qui s’est réuni en Bureau Politique (BP) le Samedi 29 Avril 2017 à Kaolack, sous la présidence du Premier Serviteur Mansour NIASS, a répondu favorablement à l’appel du Président de la République, Son Excellence M. Macky SALL pour une liste unique commune de Benno Bokk Yaakaar, tout en réitérant son ancrage dans la mouvance présidentielle pour les Législatives de juillet prochain.



Le RP a ainsi renouvelé « son soutien et son accompagnement au Président Macky SALL pour la réussite du Plan Sénégal Emergent et pour sa réélection en 2019 » tout en exhortant tous les serviteurs responsables « à s’inscrire dans cette dynamique et à continuer à œuvrer à la base pour la massification du parti ».



Enfin, le Rassemblement pour le Peuple (RP) a profité de cette occasion pour présenter ses condoléances attristées aux familles endeuillées et pour formuler des prières à la mémoire des disparus de Bettenty, du Daaka de Médina Gounass et des victimes d’accidents de la route.



Le RP



Massène DIOP Leral