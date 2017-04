Législatives - les véritables raisons de la reculade de Aliou Sall et Timbo - le rôle de Macky Aliou Sall et Abdoulaye Timbo vont désormais s'abstenir de diriger les listes départementales lors des prochaines élections législatives. Une décision du chef de l’Etat qui donne quelques pistes de réflexion.

Aliou Sall et Abdoulaye Timbo n'ont pas jeté l'éponge comme ils l'ont fait savoir ce week-end dans un communiqué. En effet, ils ont été forcés à mettre de côté leurs prétentions à diriger respectivement les listes départementales de Guédiawaye et de Pikine. Macky Sall qui a été véritablement révulsé par les allégations de l'opposition, lui prêtant une volonté de se faire succéder à la tête de l'Etat par son frère, a tout simplement demandé à ses parents de surseoir à leurs ambitions.



Macky Sall, recevant les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Guédiawaye qui rechignent à avaliser la décision de leur chef de file ce dimanche, est d’avis, selon l'Observateur, que cette décision est la meilleure dans le contexte actuel où l’opposition s’emploie à vouloir manipuler les Sénégalais en soutenant ces allégations alors qu’il n’en est rien.



N’empêche, un revirement n’est pas à écarter devant l’intransigeance de ses invités. Car, le chef de la coalition présidentielle leur a fait savoir qu’il allait «étudier la question de façon beaucoup plus profonde », mais que la position de la base sera déterminante.



Mais, la base semble avoir déjà porté son choix sur Aliou Sall puisqu’elle a déjà informé de son intention de procéder à un vote-sanction si jamais le Président Sall ne revenait pas sur sa décision.



Pressafrik

