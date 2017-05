Législatives: pour assurer une majorité qualifiée à Bby, Benno ak Tanor mise sur la consolidation de la dynamique unitaire

«Consolider la dynamique unitaire de Benno Bokk Yakaar (Bby) pour assurer une majorité : c’est l’appel lancé par la coalition Benno ak Tanor aux différentes composantes de cette organisation politique. Selon Ousmane Tanor Dieng et ses alliés, il faut « assurer une majorité qualifiée à Bby pour garantir la stabilité du pays et permettre la poursuite du Plan Sénégal émergent (Pse) au service exclusif des intérêts des populations sénégalaises ».



Attirant ainsi l’attention des différentes composantes de la majorité présidentielle sur "les enjeux du moment", la coalition dirigée par le secrétaire général du Parti socialiste les appelle à l’unité « en faisant preuve de dépassement et de solidarité ».



Un communiqué indique qu’ « il s’agira pour tous, de s’engager pour la stabilité du pays en se dressant contre les aventuriers qui ont comme arme la calomnie ». Dans le document, le Ps et ses alliés ajoutent : « Malgré les prévisions fantaisistes d’analystes en mal d’inspiration sur l’éclatement de Bby, la coalition reste forte et engagée pour continuer à prendre en charge les aspirations légitimes du Peuple Sénégalais par l’application de politiques publiques pertinentes dans le cadre du Pse ».



Dans la même veine, ils encouragent leur leader Tanor Dieng « à continuer de travailler à la confection de listes de Bby capables de gagner les élections législatives malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation ».



Le Quotidien