Législatives sénégalaises : plus de 42% de taux de participation à 16h

APA-Dakar (Sénégal) –Le taux de participation aux élections législatives tenues ce dimanche au Sénégal est généralement estimé à plus de 42 pourcent, selon des estimations faites officiellement aux environs de 16h, soit deux heures avant la clôture officielle du scrutin, émaillé toutefois de plusieurs couacs vivement dénoncés par l’opposition.





Selon le directeur de la formation et de la communication, Bernard Casimir Ciss, s’exprimant sur la Radio futurs médias (RFM), ce taux de plus de 42 pour cent constitue ‘’un record, malgré les couacs’’ constatés principalement à Mbour (sud) et à Touba (centre) où à cause d’un grand retard dans le démarrage du vote, le scrutin se poursuivra jusqu’à minuit sur ordre du gouverneur.



A en croire M. Ciss, le manque de bulletins de vote qui est principalement à l’origine de ces retards a été réparé et le vote se déroule normalement.



Les fortes pluies tombées la veille presque partout dans le pays ont aussi retardé l’ouverture de plusieurs bureaux de vote à l’intérieur du Sénégal.



Dans tous les cas en dehors des villes de Mbour et de Touba, le vote a été clôturé dans la plupart des centres et bureaux de vote pour le début du décompte des voix.



Quelque 6 250 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans plus de 14 000 bureaux de vote pour ces législatives à l’issue desquelles l’Assemblée nationale aura un total de 165 députés dont 15 issus de la diaspora sénégalaise.



47 listes de partis et de coalitions briguent ces postes de députés



