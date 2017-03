Leicester et la Juventus rejoignent les 1/4 de finale de la Champions League : La Juventus avait déjà un pied et quatre orteils en quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA après sa victoire 0:2 à Porto au match aller. La Vieille Dame a plié l'affaire sans forcer au retour grâce à une nouvelle victoire 1:0 à Turin, ce mardi 14 mars. L'option prise par le FC Séville en Espagne, une victoire 2:1 face à Leicester, ne tenait elle qu'à un fil. Les Anglais en ont bien profité en renversant la situation sur leurs terres (2:0) avec une prolongation de l'aventure européenne en bout de course.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

L'affiche

Leicester City 2:0 FC Séville

Trois victoires en trois matches à domicile en phase de poules : les champions d'Angleterre ont donné de bonnes habitudes à leurs supporters pour leur première apparition en C1. Confiants, les Foxes ont abordé les échanges avec le calme et la maîtrise qui les caractérisent. Wes Morgan rappelait aussi le sens du réalisme local en profitant d'un centre de Riyad Mahrez pour ouvrir la marque et laisser initiative aux Sévillans. Première véritable occasion et premier but, les Espagnols devaient déjà réagir. Pablo Sarabia et Samuel Nasri se démenaient sans succès devant la cage de Kasper Schmeichel jusqu'à la mi-temps.

Le second acte repartait sur les mêmes bases et le tableau d'affichage dans le même sens dès la 54ème grâce à Marc Albrighton. Le milieu de terrain anglais profitait d'un ballon repoussé par Adil Rami pour faire coup double et frustrer encore plus les Espagnols. Jamie Vardy et Mahrez voulaient enfoncer le clou mais Nasri s'en chargeait dans un premier temps en voyant jaune pour la deuxième fois. Séville était réduit à dix et allait boire le calice jusqu'à la lie en voyant Steven N'Zonzi manquer un penalty devant un Schmeichel, qui avait déjà arrêté un penalty au match aller. Leicester poursuit sa belle histoire européenne après avoir écrit son premier conte de fée en Angleterre un an plus tôt.

L'autre rencontre

Juventus 1:0 FC Porto

Les Italiens n'avaient pas envie de faire durer le faux-suspense devant des Portugais attentistes dans un premier temps. Iker Casillas devait cependant attendre plus de 20 minutes pour chauffer ses gants devant le trio Mario Mandzukic-Gonzalo Higuain-Paulo Dybala. Les Turinois gagnaient vite la bataille tactique : les milieux de terrain portugais ne trouvaient pas les angles pour s'approcher de Gianluigi Buffon. La Juventus traduisait sa mainmise sur penalty quatre minutes avant la mi-temps grâce à Dybala et se retrouvait, comme au match aller, en supériorité numérique après l’exclusion de Maximiliano Pereira. Dans un fauteuil, les Italiens faisaient circuler le ballon au retour des vestiaires. Tiquinho Soares, lui, manquait par deux fois l'occasion d'entretenir l'illusion. Les champions d'Italie ont imposé leur loi de bout en bout : ils décrochent leur ticket pour les quarts de finale par la grande porte.



La stat

21 - La Juventus n'a plus perdu à domicile dans une compétition européenne depuis 21 rencontres.

Entendu...

"C'est une réalisation incroyable. Je suis fier de mes coéquipiers. Nous avons joué contre une bonne équipe mais nous avions un plan et tout s'est bien mis en place" - Kasper Schmeichel, gardien de Leicester





Voir l'image sur Twitter

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook