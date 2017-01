Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Léna Guèye s’occupe de son Balla Gaye 2 Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 12:52 | | 0 commentaire(s)| Revoilà la femme de Balla Gaye 2. Léna Guèye, après avoir brisé le silence avec «Les Echos», a accordé un entretien au site Senepeople. En plein tournage de la série Mbettel, elle est revenue sur le tintamarre qui a entouré son mariage avec l’ex-roi des arènes. D’abord, elle confie qu’elle est plus que jamais sereine et que toute cette histoire relève du passé. «Je ne veux pas parler de ma vie, mais je vous confirme que je suis la femme de Balla Gaye 2. On s’est mariés parce qu’on s’aime. Maintenant, j’ai oublié tout ce qui a été dit», a soutenu l’actrice.

D’après ce qu’elle a confié dans l’entretien, la femme de Balla Gaye respire la sérénité. «Ce n’est pas facile du tout quand on est dans une série télévisée, parce que les gens racontent ce qu’ils veulent sur toi, mais je joue bien mon rôle. La difficulté majeure, c’est le jugement des gens. Je vis cela naturellement et ma vie n’a jamais changé». Tout de même, elle reconnaît qu’être la femme de Balla Gaye et être une actrice d’une série, c’est lourd. «Le mariage n’entrave en rien ma profession. J’arrive à gérer la situation le plus simplement possible», assure-t-elle. A la question de savoir si elle est première ou deuxième épouse, elle reste claire et nette : «Je ne calcule rien du tout. Pour moi, je suis la première épouse, donc le reste, je ne calcule pas».



LES ECHOS



