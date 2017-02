"Léna Guèye va rejoindre son mari Balla Gaye 2 dans la semaine à Maristes»

La rumeur a fait le tour de la toile et c’est dans les colonnes de l’Observateur que Léna Gueye a démenti l’information. Voicidakar vous révèle que la famille de Léna Guèye n’a pas du tout apprécié cela.



Nancy, la soeur de Léna Gueye, joint par Voicidakar révèle que c’est un gérant de,,,,, avec la complicité de ,,,,, qui ont véhiculé cette information. « Nous tentons d’appeler le gars qui a véhiculé ce mensonge depuis trois jours il ne décroche pas. C’est avec la complicité de ,,,,,,, qu’il a tenté de salir Léna Guèye », dira la soeur de la seconde femme de Balla Gaye.



Nancy de révéler: « Léna va rejoindre son mari dans la semaine à Maristes. Balla a une maison à Maristes et dans ma famille, nous ne voulons pas que Léna rejoigne Balla à Golf ». Dans tous les cas, les langues pendues ne cessent de commenter le mariage de Balla Gaye avec Léna.



La nouvelle épouse du lutteur Balla Gaye 2 tranche net concernant les rumeurs de son divorce évoqué depuis quelques jours dans la presse. « Je suis toujours avec mon homme, il n’y a aucun nuage entre nous, encore moins le divorce. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. ‘Tassou ma tay, tassou ma euleuk. Seuy a ma takha diog. Mon mariage est ma seule priorité », confie Léna Guèye à L’Observateur ce mardi.



L’actrice dans la série "Mbettel" s’est adressée à ses pourfendeurs : « on cherche à me nuire et à m’atteindre, mais c’est peine perdue. La vie continue. Cela fait près de deux mois qu’on ne cesse d’écrire sur moi des contrevérités. Je n’ai jamais réagi, car j’estime que cela n’en vaut pas le coup. Rien, ni personne ne peut me déstabiliser ».



Et d’assurer : « même si on m’insultait et me battait, je ne quitterais pas mon époux. Car je suis consciente qu’il y a des personnes qui n’attendent que ça. Elles peuvent déchanter…Mon union avec Balla est plus que sérieuse. J’ai choisi de l’épouser par amour et non parce qu’il bénéficie d’une notoriété ou parce qu’il est riche ».