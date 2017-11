Léona niassène : l’imam de la Grande mosquée menace Me Abdoulaye Wade et prend la défense de Macky Sall L’imam de la grande mosquée de Léona Niassène en veut à Abdoulaye Wade. Pour Mohamed Arabi Niass, l’ancien président de la République ne devrait pas menacer de porter plainte si le président Macky Sall lui donne le nom de l’AIDB.

L’imam est sorti de sa réserve pour dire ses quatre vérités aux hommes politiques qui voudraient profiter des funérailles du défunt Khalife pour en faire une tribune récupération politique. « Je le dis à haute et intelligible voix, nous n’admettrons plus des tentatives de récupération politique ; désormais la donne va changer. Nous allons mettre un terme à certaines choses », a-t-il mis en garde.



Sans le nommer, Imam Arabi s’adresse à Abdoulaye Wade qui, lors de sa présentation de condoléances, a menacé de traduire le président Macky Sall en justice s’il force à rebaptiser l’aéroport de Diass en son nom, sans son aval.



« Nous condamnons avec la dernière énergie sa déclaration ; qu’il la fasse ailleurs, ça n’engage que lui ; ici, ce n’était pas le lieu indiqué pour le faire. S’il traduit Macky Sall en justice, nous aussi nous allons déposer une plainte contre lui », a-t-il prévenu.



L’imam a animé vendredi une conférence de presse pour remercier tous ceux qui ont compati à la douleur suite au décès du Khalife de Léona Niassène.









