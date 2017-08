Leral Show avec Mustapha Naham Guidelam : « Ma défunte femme Fadima Wane me manque tellement. Naham Trio est un album international atypique »

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 08:58 commentaire(s)|

Moustapha Naham, artiste composteur et qui a chanté le célèbre opus acoustique Guidélam est l’invité de ce numéro de Leral Show. Moustapha Naham évoque son actualité musicale avec son nouvel album international Naham Trio et ses projets avec le festival et le label Only French.



Leral.net à travers sa plateforme Leral.TV vient de lancer aujourd’hui une nouvelle émission intitulée « Leral Show» qui sera une vitrine des artistes compositeurs évoluant dans le milieu musical et artistique en général. Leral.net avait invité pour le premier numéro l’artiste compositeur aux dreadlocks et à la guitare acoustique, Yoro Ndiaye avec son label Afrik Melo.

