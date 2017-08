Leral.net à travers sa plateforme Leral.TV lance aujourd’hui une nouvelle émission intitulée « Leral Show» qui sera une vitrine des artistes compositeurs évoluant dans le milieu musical et artistique en général. Leral.net a invité pour ce premier numéro l’artiste compositeur aux dreadlocks et à la guitare acoustique, Yoro Ndiaye avec son label Afrik Melo . Avec, leralTV a visité son parcours, sa discographie, son actualité musicale et ses projets d’avenir…le tout en musique.