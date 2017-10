Leroy Sané: « Il n'a jamais été question de porter le maillot de la France ou du Sénégal »

« Je suis né en Allemagne et j’ai grandi en Allemagne. J’ai encore de la famille en France, mais je me sens allemand. C’est pour cela que j’ai décidé de porter le maillot de la Nationalmannschaft. Il n’a jamais été question de porter celui de la France ou du Sénégal. Je suis allemand », explique Leroy Sané, fils de l’ancien international du Sénégal, Souleymane Sané.



Il avance: « Je me suis fait tatouer la carte du Sénégal, c’est vrai, ainsi que celle de l’Allemagne. Pas celle de la France, désolé. Le Sénégal, je l’ai fait parce que mon père est né là-bas et y a grandi. Bien sûr, il a aussi vécu en France, mais mes racines sont au Sénégal ».