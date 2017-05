Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Les 10 pires habitudes qui rendent pauvre à tous les coups Rédigé par ( La rédaction ) le 5 Mai 2017 à 22:11 | Lu 16 fois Mais vous risquez de rester pauvre si vous ne vous détachez pas des dix habitudes suivantes. Car comme on le dit, l’habitude est une seconde nature. Il vaut mieux donc adopter les bonnes habitudes, plutôt que les mauvaises.



L’habitude de subir sa vie au lieu de la prendre en charge

Les riches s’ajustent rapidement et prennent des dispositions nécessaires pour améliorer leur sort. Les pauvres quant à eux, sont convaincus que quelqu’un d’autre est à la base de leurs problèmes et se plaignent à longueur de journées de ce qu’on leur aurait fait subir.







La conséquence est qu’ils ne se lèvent jamais pour entreprendre des actions personnelles qu’ils doivent engager.

L’habitude de préférer la consommation à la production

Le pauvre consomme et consomme. Au cas où il en reste, il épargne ; et comme il n’en reste presque jamais, il n’a pas d’épargne ni d’investissement. Il attend le maigre salaire jusqu’à la retraite, il attend la maigre pension jusqu’à la mort. Or le riche, investit son argent dans la production des biens et services, il est soucieux d’avoir toujours plus.



L’habitude de vouloir gagner tout de suite

Le premier secret de l’enrichissement, c’est la capacité à acheter et investir dans des actifs, et d’avoir la patience d’attendre pour qu’ils mûrissent.







Celui qui est pressé de consommer n’aura pas la patience d’attendre pour récolter gros.

L’habitude de compter sur une autre personne pour subvenir à ses besoins

La plupart des gens qui ont bien la possibilité de devenir riches mais finissent pauvres, prennent une sorte de retraite anticipée et pensent que les parents proches ou lointains, les bailleurs de fonds et les Ong devraient résoudre les problèmes pour eux. Mais comme ces derniers ne donnent en général que des miettes, ils s’en contentent mais ne peuvent pas devenir riches.



L’habitude de ne pas utiliser et fructifier ses talents

Certains attendent d’avoir plus pour se lancer et fructifier leurs talents. Là, les meilleurs ont plus et vont plus loin en démarrant là où ils sont avec ce qu’ils ont. Le pauvre restera pauvre s’il ne fait rien pour fructifier ses talents.



L’habitude de dormir plus de 6h par jour et paresser à longueur de journées

Aliko Dangoté, l’homme le plus riche d’Afrique, dort presque tous les jours à 2h du matin et se réveille à 5h.







Ceux qui se plaignent d’être pauvres, dorment presque tout le temps. Le pauvre devrait travailler plus et veiller plus que le riche.

L’habitude de fuir la difficulté et de ne pas prendre des risques

Les opportunités se cachent derrière les difficultés et chaque difficulté que vous rencontrez est un test d’admission à une prospérité meilleure. Si vous la fuyez, vous fuyez par la même occasion la prospérité.



L’habitude d’envier les riches au lieu de les copier

Pour devenir riche, il faut être proche des riches et être à l’aise aux côtés des riches et commencer progressivement à les copier. Le contraire vous garantit le maintien dans le paupérisme accentué.



L’habitude de préférer la sécurité de l’emploi à l’audace d’entreprendre

Lorsque vous préférez l’emploi, vous avez toujours la part maigre et les entrepreneurs et investisseurs se taillent la part du lion.







Il n’y a sans doute pas meilleure explication à la situation précaire de ceux qui préfèrent la sécurité financière.

L’habitude d’offrir un service médiocre

Pour avoir l’argent des Vip, il faut offrir des services Vip impeccables. Le défi, c’est que la plupart des gens veulent offrir des services médiocres en contrepartie de montants onéreux. Pour devenir riche, il faut rendre des services de qualités supérieures à des millionnaires qui vous paient en millions et ainsi vous devenez millionnaires.



