Les 100 buts de Ronaldo sur la scène européenne (vidéo)

Mercredi soir, Cristiano Ronaldo a écrit une nouvelle page d'histoire du football européen. Auteur d'un doublé pour offrir la victoire au Real Madrid sur la pelouse du Bayern Munich (1-2) en quarts de finale de la Ligue des champions, l'attaquant portugais est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts en Coupe d'Europe.

Pour lui rendre hommage, l'UEFA a compilé ces 100 buts dans une vidéo qui dure plus de 17 minutes. Ça commence par un but contre les Hongrois de Debrecen avec Manchester United, et ça se termine par ce doublé face à Manuel Neuer à Munich. A savourer.

Jeudi 13 Avril 2017