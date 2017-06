Les 100 jours de Khalifa Sall en prison : La mairie de Dakar transformée en mur de lamentations par ses inconditionnels pour exiger sa libération

Les 100 jours de Khalifa Sall en prison, ont été mis à profit par ses partisans et ses avocats pour manifester leur détermination à dénoncer davantage la détention jugée arbitraire du maire de Dakar.



Ce mercredi, 14 juin, coïncidant avec ces 100 jours, en ce mois béni de Ramadan, la Mairie de ville de la capitale est été prise d’assaut depuis les premières heures par des femmes et hommes, tous de blanc vêtus, a constaté nos confrères de Igfm.



En ce sens, l’enceinte de la Mairie, a, pour la circonstance, été transformée en mur de protestations, où des orateurs venus presque de tous les coins du pays, qui ont rivalisé de témoignages, certains chantant les louanges du maire de la capitale Sénégalaise.



Bamba Fall, le maire de la Médina qui dirige les manifestations, clame : «l’affaire dite Khalifa Sall est purement et simplement politique pour mettre hors d’état de nuire, un adversaire politique. Mais, c’est peine perdue».



Pour lui : "Nafissatou Ngom Keita a laissé beaucoup de dossiers à l’Ofnac, mais aucune suite n’a été donné à tout cela. Les tenants du pouvoir n’ont d’yeux et d’oreilles que pour Khalifa Sall".