Les 11 vertus du Bissap La fleur d’hibiscus est une plante herbacée qui se décline sous 30 000 variétés différentes. Cependant elles ne sont pas toutes comestibles. La plus connue de toutes les variétés de fleurs d’hibiscus, nous la connaissons sous le nom de bissap ou de carcadé. Il s’agit de « l’oseille de Guinée » de son vrai nom « Hibiscus sabdariffa ». Les fleurs de cet hibiscus sont de couleur rouge pourpre et une fois séchées, se consomment de diverses manières (infusion, décoction, sauces..). Le bissap (infusion de fleur d’hibiscus) est sa transformation la plus connue. La fleur d’hibiscus est très consommée en Afrique et on lui attribue un grand nombre de vertus. Découvrons-en quelques-unes.

1- La fleur d’hibiscus contre l’hypertension



C’est l’une des vertus les plus connues et les plus appréciées de la fleur d’hibiscus. En 2008, un groupe de chercheurs de l’université de Tufts à Boston a étudié sur un groupe de 65 individus les effets du bissap. Les sujets souffraient tous d’hypertension artérielle légère ou de pré hypertension.



Les études effectuées ont permis de conclure que la fleur d’hibiscus est un hypotenseur puisqu’elle permet de réguler la pression artérielle. Ainsi consommée régulièrement, la fleur d’hibiscus permet non seulement de lutter contre l’hypertension mais également de réduire le risque d’accidents cardiovasculaires et de crises cardiaques.



2- Source d’énergie



La fleur d’hibiscus est riche en vitamine C, et en oligo-éléments. Pour cela, son infusion est une source d’énergie non négligeable. Vous pouvez en consommer tôt le matin pour bien démarrer la journée ou lorsque vous sentez un coup de fatigue. Sa propriété énergisante permet de classer la fleur d’hibiscus au rang des plantes aux vertus stimulantes.



C’est une boisson particulièrement recommandée pour les enfants en pleine croissance mais aussi pour les personnes convalescentes au sortir d’une maladie éprouvante. L’infusion de la fleur d’hibiscus est généralement acidulée ce qui en fait un breuvage naturellement délicieux. Vous pouvez cependant y ajouter un peu de sucre suivant vos préférences. Attention cependant à ne pas en abuser. L’excès en sucre peut être dangereux pour la santé.



3- Un remède naturel contre l’anémie



L’anémie est une maladie qui affecte un grand nombre de la population avec une incidence particulière sur les enfants à bas âge et les femmes enceintes. L’infusion à la fleur d’hibiscus possède des vitamines indispensables aux anémiés. A ce propos, des scientifiques tanzaniens ont mené des études dans le but d’extraire les composantes de la fleur d’hibiscus utiles aux personnes souffrant d’anémie. Ainsi, ils seraient en mesure de proposer des traitements moins coûteux pour soigner cette maladie malheureusement trop courante en Afrique.



4- Un excellent anti inflammatoire



Le pouvoir anti inflammatoire de la fleur d’hibiscus s’est confirmé lors d’ par des chercheurs taïwanais en 2009. Ils ont montré que les acides organiques et les anthocyanes présents dans la fleur d’hibiscus lui confèrent un pouvoir anti inflammatoire. Elle est très utilisée pour soigner en particulier les inflammations des voies respiratoires et les maux gastriques. A ce propos, c’est un laxatif des plus doux.



5- Un breuvage favorable pour le système digestif



La fleur d’hibiscus permet de prévenir les maux gastriques et de lutter contre les inflammations du colon. Elle facilite la digestion par la même occasion et revitalise l’organisme. Sa teneur en oligo-éléments aide à la prolifération des bonnes bactéries essentielles pour le système digestif. Après un repas particulièrement copieux, vous pouvez consommer un thé à la fleur d’hibiscus pour faciliter le processus de digestion. L’infusion à la fleur d’hibiscus est particulièrement recommandée aux personnes souffrant d’ulcères. On lui attribue également des propriétés cholagogues et hépato protectrices.



6- Recommandée pour les personnes obèses.



La fleur d’hibiscus a la particularité de fluidifier le sang en éliminant le mauvais cholestérol. C’est également un excellent diurétique. Pour cela il est recommandé aux personnes souffrant d’obésité ou suivant un régime amincissant de consommer régulièrement l’infusion à la fleur d’hibiscus. Notez cependant que l’effet brûleur de graisses sera plus accentué si vous l’associez à une activité physique régulière.



7- La fleur d’hibiscus pour lutter contre les douleurs menstruelles



Les douleurs menstruelles encore appelées règles douloureuses sont le quotidien de nombreuses femmes de toutes les tranches d’âge. Si certaines arrivent à supporter en silence la douleur, d’autres la surmontent à l’aide d’antalgiques pharmaceutiques. Essayez désormais la fleur d’hibiscus pour venir à bout des douleurs menstruelles. Elle possède non seulement un effet antalgique naturel mais aide également à la relaxation des muscles utérins. Pensez néanmoins à consulter un spécialiste pour expliquer l’origine des douleurs menstruelles.



8- Actions bénéfiques pour les femmes enceintes



Dans le cas particulier des grossesses à risque (menace d’avortement, âge avancé…), il est recommandé de consommer la fleur d’hibiscus en infusion ou toute autre forme de votre préférence durant les premiers mois de grossesse. Les vitamines naturelles et acides de fruits qu’elle contient vous aideront à passer sans grandes difficultés le premier trimestre et les risques liées.



La fleur d’hibiscus possède également des propriétés galactagogues avérées. Aussi plus la peine de vous gaver d’aliments trop riches en glucides dans l’espoir d’avoir une montée conséquente de lait pour nourrir votre bébé. Optez plutôt pour une infusion ou une décoction de fleur d’hibiscus dont les bienfaits sur la peau sont innombrables.



9- Une source de vitamines pour la peau



Les anthocyanes, en plus de leurs excellentes capacités de coloration, sont de bons antioxydants. Ils captent les radicaux libres résultant d’un stress oxydatif et les neutralisent. Ils ralentissent ainsi le vieillissement de la peau. La consommation du bissap favorise également la production de collagène. En effet, grâce aux acides organiques que contient la fleur d’hibiscus, elle permet de maintenir l’élasticité de la peau. Les nombreuses propriétés bienfaitrices de la fleur d’hibiscus sont largement exploitées en dermatologie.



10- Un excellent remède contre les lésions dermatologiques



En parapharmacie et en phytothérapie, la fleur d’hibiscus est utilisée pour soigner les plaies, les eczémas suintants, les dermatoses et certaines formes d’allergies. Dans le cas des plaies et eczémas en particulier, on utilise le suc contenu directement dans la fleur très concentré en antioxydants. Pour les autres formes de lésions, il est recommandé d’infuser la fleur d’hibiscus dans son bain quotidiennement. Vous pouvez également incorporer le suc dans votre soin corporel. On lui attribue des propriétés adoucissantes et hydratantes.



11- La fleur d’hibiscus pour vos soins capillaires



La fleur d’hibiscus, réduit en poudre, aide à lutter contre les pellicules et les poux. Si vous avez des pellicules, vous pouvez vous laver régulièrement les cheveux avec de l’eau infusée à la fleur d’hibiscus ou faire un masque capillaire à l’aide de la poudre obtenue. Et si vous désirez donner à vos cheveux de l’éclat et une couleur plus vive, vous pouvez utiliser la poudre de fleur d’hibiscus comme teinture naturelle.



Il est également possible de l’associer à la poudre de henné pour un effet plus éclatant. Il existe de nombreux produits cosmétiques à base de fleur d’hibiscus qui pourront vous donner le même résultat. Notez par ailleurs que les acides citrique, malique et tartrique contenus dans la fleur d’hibiscus, favorisent la brillance des cheveux et aide à prévenir leur casse. Ceci même si vous ne consommez que son infusion.



Décoction, infusion, macéré, confitures… le champ des possibilités avec la fleur d’hibiscus est énorme. De plus, vous pouvez l’associer aisément à d’autres plantes aux actions tout aussi bénéfiques tels que le gingembre ou encore le baobab. Au vu de tous ses bienfaits, la fleur d’hibiscus est un véritable trésor. Ce n’est pas un hasard si certains la surnomment la fleur du soleil. Joignez donc l’utile à l’agréable en consommant autant que faire se peut, cette plante naturelle à la fois délicieuse et bienfaisante.



