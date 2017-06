Les 300 000 Egyptiens du Qatar s'interrogent sur leur sort

Rédigé par Khary DIENE le 8 Juin 2017

La crise diplomatique qui oppose le Qatar à ses voisins du Golfe persique et à l'Egypte, inquiète les ressortissants de chacun des pays impliqués. Parmi eux, les Egyptiens vivant au Qatar : ils sont près de 300 000, presque autant que les Qataris eux-mêmes, et représentent la communauté arabe la plus nombreuse du pays.



avec notre correspondante à Doha, Sabrina Bennoui