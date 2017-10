Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les 5 choses qui rendent un homme fidèle Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Tous les hommes sont catégorisés comme étant infidèles. C’est tout simplement faux, car il existe des hommes fidèles. Ils ne sont pas rares. Seulement que ces femmes qui tombent toujours sur des hommes infidèles, ont un type particulier d’hommes qu’elles recherchent. Elles n’aiment pas les hommes trop gentils, elles veulent des « bad boys ». Après elles se plaignent de tomber sur des coureurs de jupons. Voici ce qui rend un homme fidèle…

1- Le sexe régulier et inventif pour rester fidèle Certains hommes affirment qu’ils ont des pulsions et ont un besoin constant de faire l’amour. Quand leurs compagnes sont inventives au lit, ils redeviennent fidèles. Une fois que leurs chéries commencent à se négliger, ils vont voir ailleurs.

2- Une compagne unique et fantaisiste Leur chérie doit changer de style tout le temps. Le psychanalyste Pascal Couderc explique: « Culturellement, l’idée de passer sa vie avec la même personne et de ne faire l’amour qu’avec elle, est complètement has been. Les couples qui parviennent à être fidèles sont donc ceux qui réussissent à cultiver le changement dans leur couple ».

3- La famille et le désir dans le couple fidélisent Le fait d’avoir des enfants fidélisent certains hommes. Avec la paternité, c’est tout l’un ou tout l’autre. Le cliché qui veut que le futur père ou le père délaissé devienne volage n’est pas qu’un cliché. Mais la force du désir de construire et la révélation du bonheur d’être père, sont pour beaucoup les plus fortes. Pour peu qu’en devenant mère, on n’arrête pas d’être femme. La paternité les fidélise quand ils ne se sentent pas abandonnés, ni dévirilisés.

4- Etre fidèle par peur de tout perdre Quand un homme a une femme, avec qui il se sent bien, il s’engage et il réfléchit à deux fois avant de faire une connerie. L’infidélité est une source de problèmes et engendre des dépenses supplémentaires. Etre heureux en couple vaut toutes les infidélités du monde.

5- La volonté C’est leur choix. Ce n’est pas parce que leurs amis ont plusieurs maîtresses qu’ils feront la même chose.





Accueil Envoyer à un ami Partager