Les 6 clés d’un couple heureux

La relation entre deux êtres reste souvent opaque. Pourtant, le bonheur à deux se sent, se palpe, irradie. Pendant longtemps, on a cru que l’amour seul expliquait cela.



Aujourd’hui, des psychanalystes remettent en question cette toute-puissance de la passion. Certains moteurs, en revanche, sont nécessaires à l’aventure amoureuse. Nous en explorons six, indispensables : la tolérance, des valeurs communes, un lien d’amitié, des paroles partagées, une entente sexuelle, des rêves et des projets….



De quoi fonder des couples heureux sur le long terme. Ils existent, c’est sûr, nous en avons rencontrés. Les écouter, c’est recevoir une leçon de sagesse et d’espoir.