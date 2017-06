Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Les 8 conseils de Serigne Touba pour atteindre un objectif Rédigé par ( La rédaction ) le 15 Juin 2017 à 15:55 | Lu 311 fois Dans une oeuvre nommée « Kun Kaatiman », Cheikh Ahmadou Bamba livre des conseils aux fidèles musulmans pour acquérir du savoir et atteindre un objectif. Dans ce texte, Serigne Touba parle de tout ce à quoi on peut être confronté dans la vie. Le fondateur du mouridisme invite à l’humilité, à l’habitude de passer inaperçu pour échapper aux malheurs. Voici les 08 conseils du marabout:



1: « Essaie toujours de te cacher toi qui est à la quête du savoir. Ainsi tu t’épargneras les épreuves et les peines. Aie de la détermination ainsi tu dépasseras ta génération »







2: « Ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t’accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. »



3: « Car la science n’est jamais octroyée à quelqu’un qui craint la faim, saches que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. »



4: Toi qui veux acquérir le savoir, révise à chaque fois, à chaque instant. Je plains celui qui ne le fait pas. »



5: Toi qui cherches le savoir ne cherche pas en même temps l’argent. Car le créateur pourvoit au besoin de celui qui est en quête de connaissance. »



6: « Crains Dieu et suis sa religion qu’est l’ISLAM. Car celui qui désobéit à Dieu et celui qui fait du mal à autrui ne détiendront jamais la connaissance; »



7: « Éloigne toi des jeunes en âge de se marier et celles qui sont déjà marier. S’approcher d’elle conduit au mépris à la désobéissance et à la perdition. »



8: « Ne sacrifie pas l’au-delà pour ce monde,ô fils d’Adam. Donc il est clair que quiconque échange la lumière pour l’obscurité le regrettera. »



Contenus Sponsorisés Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > VIDEO-La course aux Législatives 2017, lancée (HUMOUR) Soumboulou Bathily, souvenir souvenir, à mourir de rire