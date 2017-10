Les 800 prestataires de service de Léopold Sédar Senghor « interdits » de manifestation

« Nous avions prévu de faire une manifestation pour faire entendre notre voix. Malheureusement, la Gendarmerie s’y est opposée, prétextant que nous nous n’avions pas fait de déclaration préalable. Nous voulons qu’on nous prenne en considération. Notre situation n’a pas changé. Nous avons suivi des formations dans cet aéroport. Nous risquons d’être des chômeurs et ça risque d’être une catastrophe », a prévenu Mama Fara Cissé, membre du collectif des 800 prestataires.



Ces 800 prestataires de service, qui ne disent pas leur dernier mot, se veulent clairs. « Les prestataires n’ont jamais dit qu’ils bloqueraient l’aéroport de Diass. Ils n’ont pas décidé de faire quelque chose qui n’est pas catholique ; nous sommes des responsables, des professionnels et nous allons faire le travail convenablement », a rapporté M. Cissé. « Nous voulions juste faire entendre notre voix pour que les autorités puissent prendre en compte les 800 prestataires de service qui sont à l’aéroport de Dakar », précise-t-il.



Selon Ibrahima Hanne, coordonnateur du comité en charge du collectif, rappelait que « la situation des prestataires n’a pas été prise en compte dans le processus de transfert de l’aéroport L.S.S vers Aidb. Et ce n’est qu’après les négociations entre la Société de gestion aéroportuaire et l’intersyndicale des travailleurs de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, qu’ils ont été informés de cette décision ».





