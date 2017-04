Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les 9 causes de séparation d’un couple Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2017 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

Grâce aux dossiers publiés respectivement par le Huffington Post sur les facteurs de séparation d’un couple après vingt ans ou plus d’union, et celui du site Terrafemina sur les motifs de divorce après une union courte ou moyenne, nous avons réussi à compiler une liste non exhaustive des potentielles menaces à votre bonheur marital.



A moitié victime, à moitié coupable, certains torts se partagent, d’autres non. Il ressort néanmoins que les divorces après une union courte, sont souvent motivés par des événements soudains tandis que ceux abrégeant une union de dix ans et plus, se rapportent plutôt à un épuisement de longue haleine pour les deux pairs, un processus lent qui, lorsqu’il prend fin, laisse l’entourage pantois.



Le mariage s’essouffle à différents niveaux, parfois en 3 ans, parfois en 40, et si une séparation est souvent préférable à l’agonie, il est des solutions pour éviter que des dégradations s’installent de façon irrémédiable dans un couple.



Les principaux motifs de divorce dans un couple :



L’infidélité : 33% des unions prennent fin suite à un adultère, notamment lorsqu’il a lieu durant les premières années du mariage. Les couples plus expérimentés ont plus de facilités à se relever après une sortie de ligne droite.



L’incompatibilité : à tous les niveaux, les unions précipitées portent leur lot de surprises. La découverte de certaines données antinomiques comme l’excès ou le manque d’ambition professionnelle, les divergences politiques, l’envie ou non d’enfants, puis ensuite, l’éducation de ces derniers, des traits de personnalité insoupçonnés chez le conjoint etc. sont autant de facteurs qui peuvent se révéler dans les deuxièmes instants d’une relation.



Les comportements abusifs : jalousie maladive, violence, harcèlement moral, des névroses latentes peuvent éclater au grand jour ou se développer à tous les instants de la vie conjugale et donner l’impression de partager sa vie avec un inconnu partiel.



L’argent et le travail : le manque d’argent, la perte d’un emploi, le chômage, l’endettement sont des coups portés à l’équilibre du couple. Générateurs de stress et d’angoisse, ils affolent la vie pratique avant de détruire la vie sentimentale.



La belle-famille : 11% des sondés invoquent une omniprésence de la famille du conjoint. Entre ingérence, critique et rejet de l’être choisi par les siens, il devient difficile de préserver un espace insubmersible du couple sans prendre ses distances de l’influence parentale.



L’éloignement : au-delà d’un certain temps d’union, l’évolution des individus peut les avoir conduit à un éloignement plus ou moins conscient mais qui finira irrémédiablement par se faire sentir. Parfois les sacrifices fait au nom de la préservation de l’espace familiale sont perçus par l’un comme à sens unique et génèrent de la frustration et de la rancœur.



L’âge : s’engager avec un partenaire ayant une différence d’âge conséquente est un risque pris sur le long terme car les différences entre les deux individus se creusent plus qu’elles ne s’effacent. Par ailleurs, les midlife crisis déclenchent parfois une pulsion réflexive d’attirance pour un conjoint plus jeune comme réaction à l’angoisse de la mort.



L’ennui : les habitudes peuvent mener à la lassitude, c’est une finalité à laquelle s’exposent tous les couples sur le long terme. Vivre en permanence ensemble nécessite une réinvention régulière de la relation, pour ne pas sombrer dans la routine.



Le sexe : les changements hormonaux survenant avec l’âge, le couple peut souffrir d’un désintérêt sexuel mutuel. Il est conseillé d’en parler et de demander de l’aide pour ne pas laisser la situation stagner jusqu’à ce qu’elle devienne insurmontable.



