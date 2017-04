Les Apèristes des HLM tirent à boulets rouges sur les Y en a marristes

Les responsables apèristes ne cessent d'interpréter et de commenter le rassemblement « musclé » de « Y en a marre » tenu le 7 avril dernier à la Place de la Nation ex Place de l’Obélisque. Et cette fois ci, c’est le responsable politique APR/HLM, Djiaraf Ndao qui entre dans la danse. A travers un point de presse tenu dans leur fief, M. Ndao et ses camardes soutiennent que la présence et la prise de parole des membres de l’opposition montrent à suffisance le caractère politique du mouvement « Y en a marre ». En outre, ils promettent de gagner largement les élections législatives du 30 juillet 2017.

