Les «Crabes» avancent sans tambour ni trompette Guédiawaye FC (2e, 28 pts) n’était pas attendu en début de saison pour bousculer les «grands». D’autant que l’équipe n’a jamais figuré sur le podium de fin de saison, depuis son avènement en Ligue 1 en 2002-2003. Pis, le Guédiawaye Football Club a renouvelé en début d’exercice, son effectif de l’année dernière à plus de 50%. Mais après 16 tours, la formation dirigée par Cheikh Guèye fait mieux que se défendre.

Il y a de ces équipes qui n’attirent pas les projecteurs. En France, on peut citer Nice (3e, 67 pts) qui réalise une superbe saison. Au Sénégal, Guédiawaye FC (2e, 28 pts) avance aussi, discrètement, vers le haut du classement. A 6 unités du leader Génération Foot (1re, 34 pts), GfC a toutefois un match en moins à disputer à Ziguinchor, face au Casa Sports.



Pourtant point attendu à cette position du classement, pour être un habitué du milieu du tableau, le club banlieusard semble grandir et effectue sa meilleure saison en championnat depuis son accession dans l’élite, en 2002.



Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2014 devant Diambars (1-0), la formation «Bleu-Jaune», qui a démarré tôt sa préparation hivernale comme depuis quelques années, est l’équipe qui a connu le moins de défaites dans ce championnat (3 défaites) après Génération Foot (2 défaites). Le Guédiawaye FC est également deuxième après Génération Foot au tableau des victoires obtenues (8 contre 10).



Cinquième à domicile à égalité avec Teungueth (14 points) derrière Génération Foot (19 pts), Ngb (16 pts), Jaraaf (16 pts) et Casa (16 pts), Guédiawaye FC est aussi dauphin de … Génération Foot (19 pts) à l’extérieur avec 14 points.



Mis sur les fonds baptismaux en 1993, le Gfc en première division version 2 poules, a été 4e sur 9 clubs avec 25 pts (2008-2009) dans la poule B. Puis, l’équipe s’est classée 7e sur 9 clubs dans la poule B avec 18 pts (saison 2009-2010), 9e sur 16 clubs avec 39 pts (saison 2010-2011), 6e sur 8 clubs dans la poule A avec 15 pts (saison 2011-2012) et 15e sur 16 clubs avec 27 pts (saison 2012-2013).



Reléguée en Ligue 2, à l’issue de cette dernière saison, l’équipe de Guédiawaye n’avait passé qu’une saison au purgatoire.



Revenu en première division il y a trois ans, le Gfc ne cesse de progresser. Dixième sur 14 formations en 2014-2015 (31 pts), le club du président Djamil Faye a été l’une des surprises du dernier exercice, en terminant 6e sur 14 équipes avec 36 pts.





