Les "Etalons" promettent une victoire à Ouagadougou Les attaquants des "Etalons" de Burkina Faso, Niguimbe Préjuce Nakoulma et Alain Traoré, se sont réjouis du nul vierge concédé samedi à Dakar, face aux "Lions" et promettent de remporter le match retour prévu mardi, à Ouagadougou.

« Je pense que nous avons bien géré le match. Pour nous, c’est un bon résultat. Nous allons prendre le temps de bien se reposer, parce que mardi il y a un autre match », a dit en zone mixte, Niguimbe Préjuce Nakoulma.

L’équipe nationale de football du Sénégal a concédé, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le nul vierge devant le Burkina Faso, en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



Selon Niguimbe Préjuce Nakoulma, lui et ses partenaires « ont respecté les consignes du coach pour avoir un bon résultat à Dakar ».



Lui emboîtant le pas, Alain Traoré estime que le match nul de Dakar est « un bon point ».



« Nous avons une bonne équipe, très organisée. Je pense que nous avons fait le match qu’on voulait, bien défendre et sortir en contre. C’est pour cela que nous avons mis les Sénégalais en difficulté », a expliqué Traoré.



Appréhendant le match retour de mardi, Alain Traoré affirme que les "Etalons" vont « faire le jeu » à Ouagadougou.



« C’est à nous de faire notre football comme d’habitude. Ce soir, nous avons montré que nous avons de la qualité. A Ouaga, nous allons faire le même match et marquer un but », a ajouté l’attaquant Burkinabé.



Les deux équipes vont se retrouver mardi à Ouagadougou, en match retour. Le Burkina Faso domine la poule avec 5 points (+2), suivi du Sénégal, 4 points (+2), de l’Afrique du Sud malgré sa défaite (2-1) vendredi face au Cap-Vert.



Le Cap-Vert comptabilise, avec cette victoire, ses trois premiers points mais reste toutefois, le dernier du groupe D avec 3 points (-3).







