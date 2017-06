Les Etudiants de la Fac droit fustigent le retard de la réhabilitation de leur amphithéâtre et crachent sur le chapiteau de Marie Teuw Niane La bataille a été rude ce mercredi matin entre étudiants et forces de l’ordre pendant plusieurs heures à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, ces étudiants de la faculté des Sciences juridiques et politiques (FSJP) réclament leur amphithéâtre qui est en réhabilitation depuis 15 mois. Et pourtant selon le président de ladite Fac, Serigne Ahmadou Séne, les travaux étaient prévus pour 8 mois. Ils soutiennent qu’ils ne peuvent plus continuer les cours dans ce chapiteau « impraticable » avec une chaleur « insoutenable ».



