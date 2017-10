Les Français divisés sur l'utilité des vacances de la Toussaint

Les deux semaines de vacances scolaires de la Toussaint débutent ce week-end. Et ces congés divisent les Français en deux clans. Ce sont les vacances les moins utiles pour 43% d'entre eux, selon un sondage Easyvoyages auprès de 1000 internautes, dévoilé la semaine dernière. Tandis que l'autre moitié n'y voit que du bien. S'ils devaient supprimer une semaine sur ces «petites» vacances, celles de la Toussaint arrivent en premier, devant les congés d'hiver en février. Le clan des «contre» estime qu'elles interviennent trop vite après la rentrée quand le clan des «pour» affirme, dans la même proportion, qu'elles constituent un «bon rythme pour les enfants».



«Assurer un véritable repos»

Faut-il les raccourcir, comme l'avait suggéré fin août le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer? «Personnellement, ça m'a toujours semblé un peu long. D'autant plus que j'ai constaté que c'était un facteur de décrochage pour certains élèves au cours du premier trimestre», avait-il affirmé sur BFMTV. Une concertation «doit être lancée prochainement» pour réfléchir sur les temps de l'enfant avait-il ensuite promis lors de sa conférence de presse de rentrée, début septembre. «C'est un sujet que j'ouvrirai de manière plus large dans les deux mois qui viennent», indiquait-il. Son cabinet affirme aujourd'hui au Figaro «qu'aucune date précise n'est encore arrêtée» pour le lancement de cette fameuse concertation.



Ce n'est pas la première fois que les vacances de la Toussaint divise les Français. Leur durée ne cesse de varier depuis les années 1960. Elles duraient alors une semaine, puis passent à trois jours en 1965. Dans les années 1980, elles passent à 10 jours. Entre 1997 et 1999, les élèves ont droit à deux semaines complètes. Retour à une semaine en 2002 puis à dix jours. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires instaurée par Vincent Peillon en 2012, les vacances sont prolongées à quinze jours pour «assurer un véritable repos». Pour les enseignants, ce passage à deux semaines est «l'aboutissement d'une revendication portée depuis de nombreuses années», rappelle Stéphane Crochet, le secrétaire général du syndicat SE-Unsa dans le Parisien. «C'est la période de l'année où tout le monde commence à entrer dans une certaine fragilité. Cette pause est la bienvenue et est nécessaire», affirme-t-il. La Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) défend également le principe de cette alternance de sept semaines de classe et deux semaines de vacances.



La France est l'un des pays où les écoliers travaillent le moins

Cette alternance faisait aussi consensus dans le rapport sur les rythmes scolaires rédigé à l'époque de Luc Chatel en 2010. Elle était présentée comme un idéal vers lequel il fallait tendre. Certains, comme la chronobiologiste Claire Leconte, défendent cependant l'idée de la réduction de ces congés. De fait, la France est l'un des pays où les écoliers travaillent le moins, si l'on se fie au nombre de jours de cours (144). Et passent du coup beaucoup d'heures par semaine en classe pour compenser. Rapport après rapport, on peut lire que la journée de classe est trop longue, les emplois du temps souvent trop chargés. «Ces vacances de la Toussaint interviennent après deux mois de coupure estivale et alors que pour les plus jeunes enfants, il y a eu une longue période de remise en route», précise sur Europe 1 Claire Leconte. La question ne se cantonne pas aux vacances de la Toussaint. Elle concerne surtout les vacances d'été, à relire le rapport écrit à l'époque de Luc Chatel. La réduction des vacances d'été au profit de journées et de semaines mieux équilibrées y était plébiscitée. Mais sont depuis restées lettre morte...



lefigaro.fr