’’Les Législatives ne seront pas reportées’’, selon Mahammad Dionne

Les élections législatives ne seront pas reportées, a déclaré dimanche à Sébikotane, Mahammad Boun Abdallah Dionne, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, pouvoir), en guise de réponse à son camarade de parti Moustapha Diakhaté qui plaidait ce dimanche, pour leur report.



’’Il n y aura pas de report, allez retirer vos cartes d’électeur. Les élections législatives se tiendront le 30 juillet’’, a lancé Mahammed Boun Abdallah Dionne devant des dizaines de personnes.



La caravane de BBY a été accueillie à l’entrée de la ville par des partisans venus apporter leur soutien à la mouvance présidentielle.



Le report des élections législatives du 30 juillet est ‘’imaginaire et irréaliste’’, selon Mahammad Boun Abdallah Dionne.



’’Je le dis au nom de la coalition BBY, le report dont certains parlent, est imaginaire et irréaliste’’, a-t-il soutenu.



Le président de la République Macky Sall et son gouvernement, vont respecter la loi, en organisant les législatives à bonne date, a t-il assuré.



Après Sébikotane, le Premier ministre est attendu à Mbour pour présenter les condoléances du gouvernement après le drame du Stade Demba Diop qui a fait 8 morts, le 15 juillet, lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre USO et Stade de Mbour.



Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre, de se rendre à Mbour pour présenter des condoléances aux familles des victimes du drame du stade Demba Diop, a appris l’APS, samedi.



‘’Suite au drame du stade Demba Diop qui a occasionné la mort de huit de nos jeunes compatriotes, le président de la République a demandé au Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, de se rendre à Mbour, en attendant qu’il le fasse lui-même, pour présenter des condoléances aux familles des victimes, en son nom, au nom du gouvernement et de toute la Nation’’, indique un communiqué de la Présidence sénégalaise.



Macky Sall, selon la même source, ‘’a demandé également, à la tête de liste de Benno Bokk Yakaar d’annuler le meeting prévu ce dimanche 23 juillet dans la commune de Mbour, dans le cadre de la campagne électorale’’.



Pour rappel, lors de l’émission "Objection", ce dimanche, sur Sud Fm, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, a préconisé le report de "quelques jours des élections législatives du 30 juillet afin de permettre aux électeurs de disposer de leurs cartes et d’accomplir, dans les meilleures conditions de sérénité, leur devoir civique".