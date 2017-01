Les Lions à la conquête du Graal: Yes you... CAN! Dans moins de 24 heures les Lions vont entrer en lice face à la Tunisie dans cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football.

Jamais l'équipe nationale du Sénégal n'a été aussi attendue par les 14 millions d'habitants depuis 2002, considéré comme l'âge d'or du football local avec la fabuleuse épopée de la Can et du Mondial.



Pourtant, les Lions reviennent de deux campagnes désastreuses en 2012 et 2013 au cours desquelles ils ont été sortis dès le premier tour. Des désillusions qui avaient fini de doucher les espoirs du peuple Sénégalais decollé de leur équipe nationale.



Mais la naissance d'une nouvelle génération de jeunes footballeurs (Diao Baldé Keita, Kalidou Koulibaly...) combinée avec l'arrivée à la tête des Lions de Aliou Cissé désigné comme l'homme providentiel à la place du décevant Alain Giresse commence à faire renaître l'espoir chez le 12e gainde. Un parcours sans faute en éliminatoires de la Can 2017 et une bonne entame en éliminatoires du Mondial 2018 entachée par une défaite face à l'Afrique du Sud ravive les espérances. Comme récompense des fruits du travail de Aliou Cissé, la première place dans les deux derniers classements Fifa.



Une première qui subitement bombarde le Sénégal favori aux yeux de nombreux observateurs. Un statut que les puristes justifient également par la composition de l'équipe formée d'une constellation de stars qui évoluent tous titulaires dans les plus grands clubs européens en France, en Italie (Diao Balde Keita, Kalidou Koulibaly) en Angleterre (Idrissa Gana Guèye, Sadio Mane, Cheikhou Kouyate) ce qui n'était jamais arrivé en équipe nationale depuis 2002. Last but not least, toutes ces individualités ont capitalisé une expérience dans les compétitions internationales que ça soit en Afrique (deuxième ou troisième participation à la Can pour bon nombre d'entre eux) ou en Europe dans leurs championnats respectifs dans les prestigieuses compétitions comme la Ligue des Champions ou la Europa League. Une brochette de stars portée par Sadio Mané qui, avec Kalidou Koulibaly font partie des tout-meilleurs joueurs africains évoluant en Europe.



Suffisant pour comprendre les propos dopants du Chef de l'Etat, lors de la remise du drapeau demandant tout simplement de ramener cette coupe que toute la nation attend depuis toujours. Commentant ce message symbolique du président Macky Sall, Aliou Cisse répondra qu'il n'a plus besoin de motiver ses joueurs qui savent ce qu'ils ont à faire: remporter pour la première fois la coupe d'Afrique des Nations de Football et essuyer les larmes qu'il avait versé un fameux soir du 10 février 2002 lorsqu'il avait raté le penalty qui a donné le titre au Cameroun. Yes, You Can!



