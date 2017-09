Les "Lions" bousculés et retardés à l’aéroport de Ouagadougou L’équipe nationale de football du Sénégal est arrivée dimanche à Ouagadougou, où elle doit jouer mardi contre celle du Burkina Faso, en match comptant pour la manche retour de la troisième journée du dernier tour qualificatif pour le Mondial 2018, a appris l’APS de source médiatique.

Si l’on en croit l’envoyé spécial de la Radio futurs médias (RFM, privée), l’arrivée des "Lions" a été mouvementée dans la capitale burkinabè, la délégation sénégalaise ayant été contrainte à attendre plus que nécessaire à l’aéroport, pour effectuer les formalités d’usage et rejoindre son hôtel.



De même source, les responsables de la délégation sénégalaise se sont offusqués de cette situation et l’ont fait savoir, le ton serait alors monté de part et d’autre. Les "Lions" étaient "ballottés de salle en salle’’ et il a fallu l’intervention de l’ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, pour décanter la situation.



Un accueil pour tout dire particulier, qui n’est pas sans rapport avec l’enjeu de cette manche retour de la confrontation entre les deux équipes, après que le Burkina Faso a contraint le Sénégal au nul (0-0) à l’aller, samedi, à Dakar, dans le cadre de la 3e journée du dernier tour qualificatif pour Russie 2018.



Avec 5 points (+2), le Burkina Faso domine la poule D des éliminatoires du Mondial 2018, suivi du Sénégal (4 points (+2), de l’Afrique du Sud (4 points 0) malgré a défaite (2-1) des Bafana-Bafana, vendredi, face au Cap-Vert.



Les "Requins bleus" cap-verdiens enregistrent justement, avec cette victoire, leurs trois premiers points dans ces éliminatoires mais restent cantonnés à la dernière place du groupe avec 3 points (-3).







Aps

