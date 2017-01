Les Lions sont rentrés à 5 h 30, Sadio Mané à Liverpool via jet privé

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017 à 07:59

Les Lions du Sénégal sont arrivés à Dakar ce matin vers 5h30 après leur élimination en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 AU Gabon.



Sadio Mané, la star de Liverpool n’a pas fait le voyage à Dakar. En effet, l’ancien feu follet de Metz a été « récupéré » par le club anglais via jet privé comme ça a été le cas avec El Hadji Diouf avec Bolton en 2008 au Ghana.



"Nous sommes vraiment contents surtout avec tous ces supporters qui sont venus accueillir l'équipe à cette heure. Nous n'avons pas pu gagner la Coupe, mais peut-être que Dieu nous réserve autre chose. Nous remercions tout le monde et à tête reposée, nous allons faire le bilan avec sérénité", a déclaré à chaud Aliou Cissé.



Désormais les ions du Sénégal ont la tête à la coupe du Monde de 2018 qui va se dérouler en Russie et il faudra carburer lors des éliminatoires qui vont débuter en juin prochain.



Massène DIOP Leral.net

