Les Trois secrets que vous devez savoir sur Kya Aidara Diallo!

Kya Aidara Diallo , la charmante femme de Pape Cheikh Diallo ne passe plus inaperçu depuis qu’elle s’est mariée avec l’un des plus grands animateurs de ce pays. Mais Kya est très originale dans sa vie. Limametti.com vous dévoile trois choses que vous devez savoir sur elle.



Une femme du Buzz



Comprenez par là que Kya Aidara est une femme très aimée par les internautes. La preuve ses vidéos ou photos sur la toile font énormément de Buzz. Elle est dans le cercle des célébrités qui secouent la toile sénégalaise.



Une femme passionnée et timide



Kya est une femme très passionnée qui aime ses proches, mais surtout sa famille et ses enfants. Très timide, elle n’aime pas trop s’afficher au public. La raison, elle apparait rarement dans les grandes cérémonies si ne n’est pour faire son travail.











Romantique jusqu’aux dents



Le dernier secret de Kya qui fait d’elle une femme exemplaire, c’est son sens d’écoute dans son jardin romantique. Elle est très amoureuse et ne laisse jamais son homme même si elle ne veut jamais en parler. Mariée et divorcée avant de reprendre sa vie, Kya a eu des aventures très romantiques avec son ancien mari footballeur. Aujourd’hui elle vit le parfait amour avec Pape Cheikh Diallo et formant ainsi le couple le plus médiatisé au Sénégal.



