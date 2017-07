Divorce entre Mel B et Stephen Bella­fonte : chapitre 10. Aux dernières nouvelles, l'ex-Spice Girls serait contrainte de payer une somme consé­quente à son futur ex-mari en guise de pension alimen­taire.



En avril dernier, après 10 ans de mariage, Méla­nie Brown lançait une procé­dure de divorce à l’en­contre de Stephen Bella­fonte. L’ex-Spice Girl accu­sait le produc­teur de l’avoir trom­pée avec leur nounou (Lorraine Gilles, qui serait même tombée enceinte puis aurait avorté contre une somme d’argent) et d’avoir abusé d’elle.



Violences, menaces, chan­­tage sexuel… Son ex lui en aurait fait voir de toutes les couleurs selon ses dires, et celle-ci aurait fini par obte­nir une mesure d’éloi­gne­ment. Son futur ex-mari est donc toujours dans l’in­ter­dic­tion de l’ap­pro­cher elle et ses trois enfants : Phoe­nix, 18 ans, Angel, 10 ans et Madi­son, 5 ans.



L’ex-chan­­teuse a pour l’ins­­tant obtenu la garde de ces derniers, mais cela n’a pas empê­­ché Stephen Bella­fonte de faire une demande de pension alimen­­taire. Et selon TMZ, ce dernier aurait obtenu gain de cause. Le média améri­cain révèle en effet, qu’un juge aurait aurait ordonné à Mel B de payer 40 000 dollars par mois à son ex, et comme si ce n'était pas assez, la star devra aussi lui faire un chèque de 140 000 dollars pour lui permettre de couvrir ses frais d’avo­cats néces­saires pour ce procès. Reste à savoir avec quel argent Mel B pourra lui payer ces sommes, car à en croire le Daily Mail, celle-ci serait complè­te­ment ruinée…





Source: Voici