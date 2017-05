Les avocats de Khalifa Sall demandent l'audit des dépenses de la mairie devant la Chambre d'accusation

Les avocats de Khalifa Sall multiplient les fronts. Après avoir formé un pourvoi en cassation suite à la liberté provisoire refusée à leur client, ils feront face ce jeudi 11 mai aux juges de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar pour plaider l'annulation de la procédure enclenchée contre leur client et qui lui vaut une incarcération à la Maison d'arrêt de Rebeuss.



Parallèlement à cette procédure, Mes Ciré Clédor Ly, Seydou Diagne, Demba Ciré Bathily et Cie ont saisi le Doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar d'une nouvelle requête.



Cette fois-ci, ils contestent la somme de un milliard et 832 millions de Fcfa reprochée à Khalifa Sall et demandent la désignation d'un expert pour déterminer les dépenses effectuées par Khalifa Sall, en sa qualité de maire de Dakar. Reste à savoir si le magistrat instructeur, Samba Sall, accédera à leur demande.



seneweb