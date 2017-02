Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les bijoux les plus chers du monde, retrouvez notre top 10 Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2017 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Les bijoux ont toujours synonyme de luxe et de beauté. Aujourd’hui, certaines pièces sont tellement précieuses que leurs prix atteignent des sommets inimaginables ! On retrouve ainsi des bijoux dont l’appareil autant que les tarifs sont des plus extravagants. Voici justement le top 10 des bijoux les plus chers au monde :

10 – La tiare de diamants et d’émeraudes



Cette tiare de diamants et d’émeraudes, pesant plus de 500 carats, a été commandée par la bijouterie Chaumet à Paris vers les années 1900, pour la princesse Katharina Henckel von Donnersmarck. Sa valeur est estimée à 12,7 millions de dollars.



9 – L’anneau Bulgari à double diamant



Créé en 1972, cet anneau à double diamant, de 9.87 et 10.95 carats, a été acquis par un collectionneur asiatique en 2010. Il coûte 15.7 millions de dollars.



8 – Le cœur de l’Océan



Le Cœur de l’Océan, c’est le fameux bijou du film Titanic, porté par le personnage de Rose. L’original a été porté par Gloria Stuart lors de la cérémonie des Oscars en 1998 et est estimé à 20 millions de dollars.



7 – L’archiduc Joseph



Ce bijou, de la taille d’un domino, est un diamant de couleur D. Sa pureté lui vaut une estimation à 21.5 millions de dollars.



6 – Le rose parfait



Taillé en forme rectangulaire, le rose parfait est un diamant rare de 14.23 carats. Il a été acheté par un anonyme en 2010, pour le prix de 23.2 millions de dollars.



5 – Le Graff Pink



Le Graff Pink appartenait d’abord au célèbre bijoutier Harry Wintson, avant d’être acquis par la bijoutière Laurence Graff en 2010. Le diamant rose, de 24.78 carats, a été marié avec du platine pour former une bague en rectangle. Le prix de ce bijou est de 46.2 millions de dollars.



4 – L’Incomparable



Apparemment, la marque Mouawad a l’habitude de placer la barre très haute. Elle a notamment signé le sac à main et le soutien-gorge les plus chers au monde et, maintenant, elle propose l’Incomparable, un collier en or orné de 91 diamants blancs, avec un diamant brunâtre de plus de 407 carats en pendentif. D’une valeur de 55 millions de dollars.



3 – Le diamant de Wittelsbach-Graff



Acquis par la famille Graff en 2008, ce diamant aurait appartenu à un empereur du royaume indien de Golkonda. Il pèse 35.56 carats et sa valeur est aujourd’hui estimée à 80 millions de dollars.



2 – La Pink Dream



La Pink Dream, c’est la bague qui porte le plus gros diamant rose le plus pur et le plus transparent. Elle a été achetée par Isaac Wolf en 2013, alors qu’elle portait encore le nom de « Pink Star », pour le prix de 83.19 millions de dollars.



1 – Le Hope



Et enfin, à la première place on retrouve Le Hope, également appelé Le Bleu de France ou Le Bijou du Roi. C’est le plus gros diamant bleu dans le monde à ce jour. Exposé au National Museum of Natural History de Washington, il vaut 200 millions de dollars.





