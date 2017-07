Les bourses familiales vont atteindre 30 milliards à partir de cette année (Autorité)

L’Etat veut relever les bourses familiales à hauteur de 30 milliards de francs CFA et ce, à partir de cette année, a déclaré la déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Anta Sarr Diacko qui présidait un forum économique à Diakhao ce samedi, organisé par Pape Birame Touré, député-maire de cette localité, a constaté le pressafrik.



«Le chef de l’Etat a assigné à la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale d’atteindre 300.000 ménages en 2017. C’est pourquoi nous allons distribuer à partir de cette année des bourses familiales d’un montant global de 30 milliards de francs CFA à 300.000 ménages», a-t-elle informé.



Cette mesure permettra à «ces groupes vulnérables» selon elle, de trouver plus d’autonomie grâce à ces fonds et ainsi, de lutter contre la pauvreté et corriger les «inégalités sociales».