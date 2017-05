«Les cartes d’électeurs seront disponibles avant les élections», (Directeur de la DAF)

La DAF s’emploie à rendre disponibles les 6 millions de cartes d’électeurs aux personnes déjà inscrites sur le fichier. C’est ce qu’a déclaré le commissaire Ibrahima Diallo, directeur de cette instance qui s’est prononcé sur l’origine des lenteurs notées.



«Aujourd’hui, nous avons produits près de 3 millions de cartes. Mais comme ça évolue, tous les jours, nous produisons près de 70 mille cartes. Ce qui fait 490 milles cartes toutes les semaines. Ce que nous voulons montrer c’est qu’il n’y aucune raison de s’inquiéter sur le fait que les cartes d’électeurs seront disponibles avant les élections », a-t-il déclaré.



Revenant sur l’origine des lenteurs notées, commissaire Diallo explique : «Nous avions pris sur nous de retenir dans nos ateliers les cartes qui étaient produites, de les préparer, de les trier par communes et à l’intérieur des communes, par centre de dépôt, parce que dans les communes, on peut avoir 5 commissions. Et les tris qui étaient faits pouvaient prendre 3 semaines».



A l’en croire, une nouvelle formule a été trouvée pour rendre les opérations plus rapides car, désormais, indique-t-il, «nous avons décidé de décentraliser le tri, à savoir transférer les cartes vers les sous-préfets directement et les préfets et évidemment, leur donner un personnel d’appoint qui va les aider dans le tri pour qu’il se fasse localement et que la distribution puisse être facilitée sur le terrain».