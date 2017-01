Les concessions à Necotrans, un marché "sans appel d'offres"

La concession du terminal vraquier (c'est-à dire toutes les marchandises solides, comme le ciment, les phosphates, les produits miniers..., à l'exception des produits alimentaires) du mole 8 du Port autonome de Dakar (Pad) à l'opérateur français Necotrans et à sa filiale locale, Getma, avait aussi soulevé des vagues.



Cette concession, approuvée le 13 novembre dernier par le Conseil d'administration du Port, s'est faite sans appel d'offres, selon le Syndicat des entreprises de manutention des Ports du Sénégal (Sempos). Ils soutenaient que même pas une consultation entre acteurs concernés n'a été faite. D'où, selon eux, un manque de transparence, d'autant plus grave qu'il risque de pousser des dizaines de sociétés sénégalaises qui ont créé des centaines d'emplois fixes, investi dans du matériel lourd et développé des partenariats sur une longue période, à mettre purement et simplement la clé sous le paillasson.



Au nom du Sempos d'ailleurs, dont il est le président en même temps qu'il est le patron du Conseil national du Patronat, M. Baidy Agne avait, bien avant la réunion du conseil d'administration du Pad qui a validé la concession accordée à Necotrans, dénoncé cette nébuleuse supposée. Dans cette missive, il s'est notamment offusqué du fait que Necotrans n'aurait même pas les moyens de réaliser les investissements auxquels il s'est engagé.



L'Obs