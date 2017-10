Les conditions de l’UJTL pour participer au dialogue politique Pour ce qui est du dialogue politique souhaité par le Pouvoir du président Macky Sall, l’Union des Jeunesses travaillistes et libérales (UJTL) exige d’abord que le statut du chef de l’opposition soit appliqué dans toutes ses formes. "C’est sûr que leur appel au dialogue n’est pas sincère".

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Comment peut-on exiler son principal challenger et emprisonner la troisième force politique du pays et appeler à une concertation nationale ? », se demandent Toussaint Manga et ses frères libéraux. Ils préviennent que « sans le Parti démocratique sénégalais (PDS) et le maire de Dakar, Khalifa Sall, il y aura tout sauf un dialogue politique ». En attendant, ils vont devoir tendre une oreille attentive du côté du Palais pour savoir si une réponse sera apportée.

La rédaction de leral.net

