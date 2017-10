Les conseils de Serigne Mbaye Sy Mansour à Adama Barrow

Après la France où il a assisté, sans tambours ni trompettes, à la traditionnelle nuit de célébration du prophète Mouhamed (Psl) organisée par le Dahira Moutahabina, une semaine seulement après son installation au trône du califat, le Khalife général des Tijanes est en visite en Gambie.



Selon L’As de ce samedi, Serigne Mbaye Sy Mansour a pris part au Gamou de Kër Ousman Jeng. Puis, avec tous les égards dignes de son rang, il a été reçu par Adama Barrow, le Président de la Gambie. A ses côtés, l’ambassadeur du Sénégal en Gambie, Pr Saliou Ndiaye.



La rencontre si émouvante passa, aussitôt, à un moment de conseils. Car Serigne Mbaye Sy Mansour, connu pour son franc-parler, en toutes circonstances, en a profité pour demander au Président Barrow de répondre “aux attentes du peuple, avant de l’exhorter au travail. Ainsi qu’à la coexistence pacifique, l’unité et la solidarité entre le Sénégal et la Gambie : un peuple deux Etats”.



Et comme avec Macky Sall, Serigne Mbaye Sy Mansour a demandé à Adama Barrow de faire preuve “d’indulgence” envers ceux qui critiquent son régime. Voilà qui est clair !



Actusen.com