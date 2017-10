Les conseils de Serigne Mbaye Sy Mansour à Macky Sall : «Il y a beaucoup de bavardage dans le pays, mais que cela ne vous dérange pas»

Le chef de l’Etat Macky Sall était ce dimanche à Tivaouane pour présenter ses condoléances à l’occasion du rappel à Dieu de sa sœur, Sokhna Fatou Sy Mansour, épouse de feu Serigne Mansour Sy « Borom Dara Yi » et grande sœur de l’actuel Khalife.



Au cours de leur entretien, Serigne Mbaye Sy Mansour et le président Sall ont longuement échangé sur leur relations qui selon eux, dépassent le cadre de l’Etat, car précédant l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême.



Connu pour son franc-parler, le marabout n’a pas manqué comme à son habitude prodiguer des conseils à son hôte. « Il y a beaucoup de bavardage dans le pays, mais que cela ne vous dérange pas. C’est l’ordre normal des choses. Vous êtes sur la bonne voie, continuez ainsi et laissez le reste entre les mains de Dieu », a-t-il dit le Khalife.



«Vous avez l’habitude de partager la peine de tout le monde en de pareilles circonstances et c’est un signe de grâce et de grandeur, salué par tout le monde », a ajouté Serigne Mbaye Sy Mansour .



En réponse, le président Sall a témoigné le courage de Serigne Mbaye Mansour surtout quand il s’agit de mettre en terme à un débat futile. Sur ce, il s’est rappelé des propos qu’on lui a prêté à l’époque sur le statut des marabouts. Le chef de l’Etat a réaffirmé son engagement à accompagner le Serigne Mbaye Sy Mansour dans la réalisation des chantiers ouverts dans le cadre de son Khalifat.