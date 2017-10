Les coulisses des "retrouvailles" entre Thierno Bocoum, Idrissa Seck et Déthié Fall Thierno Bocoum a retrouvé ses anciens camarades du Parti Rewmi, Déthié Fall, mais aussi et surtout son ancien mentor, Idrissa Seck. C’était à l’occasion du lancement du mouvement politique, « La République des valeurs », de l’ancien ministre, Thierno Alassane Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2017 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Quand l’ancien député de la 12e Législature est entré dans la salle, son ancien camarade, Déthié Fall était déjà sur place. Accompagné de quelques jeunes dont l’ancien secrétaire permanent de Rewmi, Samba Thioub, Thierno Bocoum est allé directement saluer le vice-président de Rewmi.



Tous les deux ont échangé, tout souriants. Thierno Bocoum s’est même permis une tape à l’épaule de Déthié Fall, avant de s’installer juste à ses côtés. Pour certainement signifier qu’il n’est pas à l’origine de son départ du Parti.



Quelques temps après, Idrissa Seck est entré dans la salle. Aussi annoncé, Déthié Fall s’est levé pour marquer son respect « au patron ». Mais, là, Thierno Bocoum est resté assis sur son siège. Les choses ont vraiment changé. Heureusement que l’ancien Premier ministre (novembre 2002 à avril 2004) a su gérer la situation.



Au niveau du présidium, Idrissa Seck a commencé par saluer son ancien proche collaborateur, échangeant avec lui quelques mots avant même de serrer la main à Cheikh Bamba Dièye, qui était pourtant plus proche de lui. C’est dire qu’entre Idrissa Seck et son ancien poulain, il reste des choses à régler.







La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook