Les députés Cheikh Oumar Sy et Elene Tine à Ottawa Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2017 à 09:43 | | 0 commentaire(s)| Présentement à Ottawa (Canada) Avec l'honorable députée Elene Tine dans le cadre d'une visite du Réseau Parlementaire pour la Bonne Gouvernance des Ressources Minérales (RGM) avec les autorités canadiennes. Rencontre d'échanges avec Jennifer Golden Directrice Générale de l'Afrique de l'ouest et du Centre et M. Martin Arseneault Délégué commercial en charge de la responsabilité sociale des entreprises.





Accueil Envoyer à un ami Partager