Les derniers détails du mariage entre Balla Gaye 2 et Léna Guèye Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2017 à 12:18

Entre Balla Gaye 2 et la belle Léna Guèye, c’était un «combat» improbable, avec une issue incertaine. Le verdict est finalement tombé hier vers les coups de 17 heures. Leur union est maintenant officielle. Ils sont désormais Monsieur et Madame Sakho, devant Dieu et les hommes…



Ce n’était plus qu’une question d’heure et c’est maintenant fait. Léna Guèye est officiellement Madame Sakho. Comprenez par là qu’elle est devenue l’épouse du lutteur Balla Gaye 2. Celle-là même qui était à l’origine de la bataille rangée au domicile du champion de Guédiawaye la fameuse nuit de Noël. Passé le temps de la polémique, place aux roucoulades… C’est un nouveau chapitre qui vient ainsi de s’ouvrir dans la vie du lutteur. Il a été terrassé par la beauté enchanteresse de Léna. Le verdict est sans appel, Balla a mordu la poussière, avec 4 appuis…



Balla Bèye 2 dans la délégation du marié



Le mariage a été célébré dans la plus grande discrétion à Mermoz sur l’ancienne piste, au domicile d’un proche de la mariée. Une délégation dont les membres sont triés sur le volet, a fait le déplacement pour demander la main de Léna Guèye. Le lutteur à la retraite, Balla Bèye 2, dégaine de colosse, était parmi celle-ci. Visiblement heureux de jouer un rôle majeur dans la démarche de son ancien adversaire dans l’arène, il affichait sa mine des grands jours, avec un large sourire en prime. C’est un peu après 17 heures, après une brève entrevue entre la délégation et les parents de la mariée, que l’annonce a été faite. Balla Gaye 2 vient de lier à jamais son destin à celui de Léna Guèye. Mari et femme, ils ne feront désormais plus qu’un devant Dieu et les hommes. Pendant ce temps, à Keur Mbaye Fall dans la demeure de sa grand-mère, l’heureuse élue, parée comme une déesse, resplendissait de bonheur sous son voile immaculé. Son bazin blanc brodé de fils multicolores sublimait encore plus son teint, plus lait que café. Entourée de ses très proches amies et de ses parents, elle vivait l’instant présent à fond. Les tourments de la veille sont maintenant derrière elle. C’est la nouvelle Madame Sakho, plus question pour elle de regarder dans le rétroviseur et de revivre le terrible affront que lui a fait subir Boury Bathily, la première épouse de son mari. Le moment est magique et solennel…



BG2 et Baboye créent un attroupement chez la mariée



Mais très vite, place à l’euphorie. La délégation du marié, conduite par Balla Bèye, arrivée sur les lieux, n’est pas passée inaperçue. La population du quartier populeux de la banlieue est sortie en masse pour accueillir le lutteur. Et quand le lion de Guédiawaye a fait son apparition, c’était la débandade totale. La cérémonie, sobre au début, a tout de suite pris les allures d’une foire où l’attraction, c’étaient les muscles de ces champions de l’arène. On aurait dit une signature de contrat pour un combat. Sauf que cela se passait entre une ancienne mannequin et un athlète. Là encore, une petite réunion entre les deux familles a été improvisée. Histoire de faire une prise de contact, avant que la mariée ne rejoigne son domicile conjugal à Golf dans les prochains jours, voire les prochaines heures. C’est aussi une question de temps…



