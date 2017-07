Les dessous du financement de la centrale photovoltaique de Méouane Le président de la République du Sénégal, Macky Sall a inauguré , à Santhiou Mékhé la centrale photovoltaïque Senergy. Financée à hauteur de 80% par Proparco, cette centrale figure parmi les plus grandes d’Afrique de l’Ouest et marque une nouvelle étape dans la transition rapide du pays vers les énergies renouvelables.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 15:42





Cette énergie propre permettra également d’éviter l’émission de 34 000 tonnes de CO2 par an.



Un engagement renouvelé

Porté par le fonds d’investissement français Meridiam, le fonds souverain sénégalais Fonsis, l’entreprise sénégalaise Senergy SUARL, et construite par Solairedirect, membre du groupe Engie, ce projet a bénéficié d’un prêt de 34,5 millions d’euros de Proparco en mai 2016.



Cette centrale a initié une collaboration efficace entre acteurs français et sénégalais engagés dans le développement des énergies renouvelables. L’expérience tirée de ce premier projet a permis à Proparco et Meridiam de s’engager dès décembre 2016, dans la construction d’une autre centrale photovoltaïque d’une capacité équivalente dans la commune de Merina Dakhar.



Les centrales de Santhiou Mékhé et de Merina Dakhar s’inscrivent dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE), qui doit permettre au Sénégal d’atteindre 20% d’énergies renouvelables d’ici la fin de l’année 2017, participant ainsi à la mise en œuvre des engagements pris par le Sénégal à la COP21.



Un fort intérêt pour le développement local



Les populations locales ont été pleinement intégrées au projet, de ses prémisses par l’organisation de réunions publiques pour former un consensus au niveau local, à sa mise en œuvre, notamment par le recrutement d’une main d’œuvre locale, le recours à des entrepreneurs locaux pour la construction, une assistance aux agriculteurs de la région et la construction d’une maternité équipée.

A propos de Proparco :



Filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale.



Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen- Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation...



A propos de Proparco :

Filiale de l'AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale.

Proparco participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen- Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l'agro-industrie, les institutions financières, la santé, l'éducation...

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l'activité participe à la création d'emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique. Plus d'informations : www.proparco.fr

