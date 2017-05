Les dix points de convergence entre le Sénégal et le Ghana à l'issue de la visite d'amitié et de travail de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président du Ghana

A l’invitation de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana, a effectué une visite d’amitié et de travail au Sénégal, les 16 et 17 mai 2017. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des excellentes relations fraternelles de coopération qui unissent les deux pays et les deux peuples qui partagent des valeurs communes de tolérance, de culture démocratique et de respect des droits de l’homme et de l’état de droit. Au cours de leurs entretiens, les deux Chefs d’Etat ont eu des échanges approfondis sur les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l’éducation, de la culture, de l’énergie, des mines, de l’agriculture, de la pêche et du commerce. A cet égard, ils sont convenus de renforcer la coopération économique en la hissant au rang des excellentes relations politiques qui lient les deux pays. Pour concrétiser cette volonté commune, les deux Chefs d’Etat ont donné instructions à leurs Ministres des Affaires étrangères de convoquer, durant le second semestre de l’année en cours, à Dakar, la session inaugurale de la Grande Commission mixte de Coopération bilatérale. Dans la même lancée, le Président Macky SALL s’est félicité de la disponibilité exprimée par le Président Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO de recevoir au Ghana, très prochainement, une mission sénégalaise pour s’inspirer de l’expérience ghanéenne dans la gestion des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. Le Président Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO a exprimé son engagement à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation en particulier en matière d’apprentissage de la langue française qu’il entend promouvoir dans les universités et lycées ghanéens. En compagnie de Son Homologue sénégalais, le Président Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO a visité la Gare du Train Express Régional (TER), le Parc industriel de Diamniadio et le Centre international de Conférences Abdou DIOUF (CICAD). Au plan multilatéral, les deux Chefs d’Etat ont salué leur parfaite convergence de vues sur les questions politiques et sécuritaires tant au niveau régional qu’au niveau international. Ils ont, à cet égard, eu un large échange de vues sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Ils ont ainsi salué le rôle important joué par la CEDEAO dans la gestion de la crise post-électorale en Gambie et ont félicité le Président Adama BARROW pour ses efforts dans la sécurisation du pays et dans la consolidation de l’état de droit. Ils ont également félicité le Gouvernement malien pour ses efforts de stabilisation du pays et la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation. Ils ont, en outre, exprimé leurs vives préoccupations sur la situation politique en Guinée Bissau et inviter les parties prenantes à engager des discussions franches et constructives en vue de trouver une solution politique négociée dans l’intérêt du peuple bissau-guinéen. Les deux Chefs d’Etat se sont réjouis de la libération des 82 filles de CHIBOK et ont invité la Communauté internationale à poursuivre ses efforts de soutien au Nigéria et aux pays du Bassin du Lac Tchad pour venir à bout du groupe terroriste Boko Haram. Les deux Chefs d’Etat ont partagé leurs vues sur les enjeux du prochain Sommet de la CEDEAO prévu à Monrovia le 04 juin 2017. Ils se sont félicités des avancées significatives enregistrées dans le processus d’intégration dans l’espace CEDEAO et ont souligné la nécessité de consolider les acquis et d’assurer le respect des principes de libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Ils se sont engagés à travailler davantage à la mise en œuvre de tous les accords régionaux signés dans le cadre de la CEDEAO. Ils ont, par ailleurs, discuté de la situation politique et économique au niveau continental, en particulier de la nécessité de renforcer la coopération régionale à travers, notamment, l’effectivité de la zone de libre-échange. Les deux Chefs d’Etat se sont, en outre, entretenus sur des questions internationales d’intérêt commun. A cet égard, ils ont évoqué le processus de réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies et souligné la nécessité pour l’Afrique de garder sa cohésion autour de sa position commune exprimé dans le Consensus d’Ezulwini. Par ailleurs, le Président Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO a accepté de soutenir la candidature du Sénégal au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies pour la période 2018-2020, lors des élections prévues en octobre 2017, à New York. Au terme de la visite, le Président Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO a adressé ses vifs remerciements au Président Macky SALL, au Gouvernement et au Peuple sénégalais pour l’accueil amical et chaleureux et les délicates marques d’estime et d’attention dont lui-même et sa délégation ont été l’objet. Le Président Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO a invité le Président Macky SALL à effectuer une visite officielle au Ghana. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. Les dates en seront fixées d’un commun accord par la voie diplomatique.



Fait à Dakar, le 17 mai 2017

