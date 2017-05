Les doléances d'Erdogan à Trump

Donald Trump recevait mardi 16 mai Recep Tayyip Erdogan à la Maison-Blanche. Le président turc a profité de la tribune qui lui était offerte, pour réaffirmer ses priorités. Les deux chefs d’Etat n’ont pas accepté de questions des journalistes.



Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan ont fait assaut d’amabilités. Le Président américain a vanté les militaires turcs, « les meilleurs soldats du monde ». Son homologue turc a répondu en félicitant Donald Trump pour son « triomphe légendaire » lors de l’élection présidentielle.



Et sur la coopération entre Washington et Ankara, une première satisfaction pour l’invité turc: les Kurdes du PKK restent parmi les groupes terroristes.



« Nous soutenons la Turquie dans sa bataille contre le terrorisme, et les groupes terroristes comme l’Etat islamique ou le PKK. Nous faisons notre possible pour qu’ils n’aient aucun refuge », a déclaré Donald Trump.



Donald Trump a pris la parole à peine plus de deux minutes, le Président Erdogan en revanche a pris son temps pour s’exprimer sans langage diplomatique, sur les sujets qui fâchent.



« Les Etats-Unis ont choisi d’armer des combattants kurdes à Raqqa, ce sont des terroristes qui tentent de transformer le chaos ambiant en opportunité », explique le président Erdogan, jamais nous n’accepterons leur implication dans la gestion de cette ville syrienne, ce serait contre tous les accords signés ».



Et sur le prêcheur Fettulah Gülen, réfugié aux Etats-Unis, le chef de l’Etat turc l’a, à nouveau, accusé d’être derrière la tentative de coup d’Etat de juillet, et réitéré sa demande d’extradition.



Les deux chefs d’Etat se sont ensuite éclipsés, sans répondre aux nombreuses questions gênantes lancées à la volée par les journalistes.



source: RFI