Frédé­ric Lefebvre a décidé de quit­ter Les Répu­bli­cains, et pas dans la discré­tion. Le député a chargé son parti et son ancien président, Nico­las Sarkozy. Il l’ac­cuse notam­ment d’avoir proféré des menaces à son encontre, lors d’un concert de Carla Bruni.



Il l’a annoncé ce matin sur Fran­ceinfo, Frédé­ric Lefebvre quitte Les Répu­bli­cains en claquant la porte. « Une déci­sion doulou­reuse mais libé­ra­trice » pour le député, qui ne suppor­tait plus l’évo­lu­tion de son parti : « Je me suis engagé, j’avais 17 ans, a-t-il rappelé. Le mouve­ment, je ne le recon­nais plus aujourd’­hui ».



Et c’est en partie à cause du durcis­se­ment des idées : « Quand vous avez le senti­ment que le parti dans lequel vous êtes, est dévoyé, qu’on n’hé­site pas à aller jusqu’aux outrances extré­mistes, vous sentez qu’il y a quelque chose que vous devez rompre », a expliqué Frédé­ric Lefebvre. Mais ce n’est pas tout : il a été écœuré par les manœuvres de certains membres, parfois haut placés, de son mouve­ment.



Le député des Français établis hors de France a confié que Nico­las Sarkozy, dont il a long­temps été un des plus proches colla­bo­ra­teurs, aurait eu un compor­te­ment déplacé en 2014, lors du vote pour le pacte de respon­sa­bi­lité et de soli­da­rité.



Une mesure propo­sée par les socia­listes qu’il a été un des rares élus de droite à soute­nir. « Le tour­nant, ça a été mon vote pour le pacte de respon­sa­bi­lité, où j’étais [le] seul [député répu­bli­cain] dans l’hé­mi­cycle, avec tous les regards sur moi, avec des menaces qui m’ont été faites, y compris par Nico­las Sarkozy lui-même », a raconté Frédé­ric Lefebvre.



Selon lui, durant cette période, il aurait été pris à partie par celui qui s’ap­prê­tait à prendre la tête des Répu­bli­cains. C’est lors d’un show de Carla Bruni aux Etats-Unis, le 27 avril 2014, que Nico­las Sarkozy aurait eu une expli­ca­tion avec lui.



S’il assu­rait à l’époque sur Twit­ter avoir passé un « formi­dable moment » en voyant l’ex-Première dame sur scène, en coulisses l’am­biance aurait été bien plus tendue. « A Pasa­dena, quand Carla était venue donner un concert, dans la loge, j’ai subi ses menaces », a-t-il assuré sur Fran­ceinfo ce jeudi. On ne saura toute­fois pas quelles étaient ces « menaces ». Inter­rogé à ce sujet, il a simple­ment répondu : « Je ne vais pas rentrer dans le détail ». Dommage, on aurait vrai­ment voulu savoir.



