Les élus de Dakar contre l'arrestation de Khalifa Sall et pointent du doigt l'AMS... Pour exiger la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall placé sous mandat de dépôt depuis mardi dernier dans l'affaire de la gestion de la caisse d'avance, les élus locaux de Dakar ont décidé d'organiser un rassemblement aujourd'hui à l’Hôtel de Ville.

Les élus locaux de Dakar décident de porter le combat pour la libération de Khalifa Sall. Ils ont ainsi prévu un rassemblement aujourd'hui à l’Hôtel de Ville de Dakar. C'est en effet Moussa Sy qui en a fait la déclaration hier, en marge du séminaire destiné aux acteurs régionaux, Afrique de l'Ouest et de l'Est, dans la lutte contre l'extrémisme violent tenu à Dakar. Venu participer à cette rencontre, le maire des Parcelles Assainies s'est prononcé sur la question.



Khalifa Sall est en effet incarcéré depuis mardi dernier pour les délits de détournement de derniers publics, faux et usage de faux et escroquerie dans la gestion de la caisse d'avance de sa mairie. Moussa Sy dénonce entre autres, une "détention arbitraire" et "illégale". Il annonce une rencontre aujourd'hui dans l'après-midi à la ville de Dakar avec les élus pour attirer l'attention des autorités. "Demain , nous allons nous regrouper avec l'ensemble des élus de Dakar, pour attirer l'attention du gouvernement, après la sortie très en retard de l'Association des maires du Sénégal (AMS)", soutient-il.



Revenant sur le fonctionnement de la mairie en l'absence du maire, il rassure que rien ne va changer. "Il est vrai que le maire est momentanément absent. Mais cela ne peut en aucune manière impacter sur le fonctionnement de la mairie", déclare-t-il. Se prononçant sur une éventuelle mise sous délégation spéciale de la ville de Dakar agitée par certains caciques du pouvoir, il rappelle que le Code général des collectivités locales a tout prévu. "Il est impossible, inimaginable, qu'en l'absence du maire, il soit remplacé par une délégation, même s'il est en prison. Son adjoint a la prérogative de faire fonctionner la mairie. Ce qui est important pour nous, c'est que la ville de Dakar, de toutes les façons, a toujours été une équipe municipale et a toujours bien fonctionné. Le maire Khalifa Sall a toujours géré de manière inclusive et participative", a-t-il soutenu.



Le maire des Parcelles Assainies Moussa Sy n'a pas par ailleurs apprécié la démarche de l'Association des maires du Sénégal sur la situation de Khalifa Sall . "Nous ne sommes pas surpris de la réaction tardive de l'AMS dans le traitement du dossier de Khalifa Sall. Elle est une propriété privée d'Aliou Sall, petit frère du Président de la République. Ce qui fait que nous n'attendons rien de l'AMS", soutient-il.



Ndèye Safiétou Nam avec Enquête

