Sur Weibo, le twitter chinois, le mot dièse «#il est marié à une femme qui a 24 ans de plus que lui» comptabilise plus de 6 millions de vues. On parle des époux Macron aussi sur Wechat, le réseau social le plus utilisé en Chine. Ce sont surtout des articles de médias chinois qui sont partagés, et commentés en masse.